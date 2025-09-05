Reuters: пошлины Трампа остаются высокими для некрупных автоконцернов Японии

В июле Вашингтон и Токио заключили «крупную сделку», в рамках которой Япония инвестирует $550 млрд в США, которые будут получать 90% дивидендов. Трамп назвал самым важным пунктом, что Токио откроет свою страну для торговли, в том числе легковыми и грузовыми автомобилями, рисом и другой сельхозпродукцией. Взамен он снизил для Токио пошлины до 15% вместо грозивших японцам с 1 августа 25% (дополнительный тариф к предыдущим 2,5%).