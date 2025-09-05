Reuters: пошлины Трампа остаются высокими для некрупных автоконцернов Японии
Американские пошлины остаются высокими для некрупных автопроизводителей из Японии даже после их снижения с 27,5 до 15%. Об этом пишет Reuters.
Решение президента США Дональда Трампа снизить тарифы принесло «облегчение» японским автопроизводителям, таким как Toyota и Honda. Вместе с тем тарифы остаются высокими для небольших компаний, таких как Mitsubishi, Mazda и Subaru. 15%-ный тариф президента США Дональда Трампа на японские автомобили все еще в шесть раз выше, чем 2,5% до введения тарифов в апреле.
«[Этим компаниям] возможно, придется продолжать повышать цены, что еще больше усилит инфляционное давление на американских потребителей», – следует из материала.
Mitsubishi на прошлой неделе сократила свой прогноз прибыли почти на треть. Экспорт Mazda из Мексики сократился более чем вдвое с момента введения Трампом автомобильных тарифов. За прошедший год Subaru продала 668 000 автомобилей в США, Mazda – 424 000, а Mitsubishi – 110 000. Общий объем продаж Subaru, Mazda и Mitsubishi (1,202 млн) едва превышает половину объема продаж Toyota (2,3 млн) в США.
Опрошенные агентством аналитики считают, что в итоге компаниям, возможно, придется стремиться к более тесному сотрудничеству с конкурентами, прекратить предлагать некоторые модели в США или даже уйти с рынка.
В июле Вашингтон и Токио заключили «крупную сделку», в рамках которой Япония инвестирует $550 млрд в США, которые будут получать 90% дивидендов. Трамп назвал самым важным пунктом, что Токио откроет свою страну для торговли, в том числе легковыми и грузовыми автомобилями, рисом и другой сельхозпродукцией. Взамен он снизил для Токио пошлины до 15% вместо грозивших японцам с 1 августа 25% (дополнительный тариф к предыдущим 2,5%).
Японцы после заключения сделки оказались в проигравших, говорил «Ведомостям» ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Как отмечал эксперт, о том, что итоговая ставка для Токио очень высока, говорят сейчас и представители японского бизнеса.