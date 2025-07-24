Трамп смог навязать Японии невыгодную крупную сделку

О какой-то выгоде для Японии можно говорить, только если сравнивать пошлины в 15% с гипотетическими угрозами в 25%, но не с 2,5%, в том числе на автомобили, как это было до прихода в Белый дом Трампа, указывает ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Японцы в итоге здесь оказались в проигравших, считает эксперт. Он напоминает, что после апрельских угроз Трампа с пошлинами в 24% они долго бились на переговорах за минимальные тарифы (менее 10%) в обмен на инвестиции. О том, что итоговая ставка для Токио очень высока, говорят сейчас и представители японского бизнеса, отмечает Кузьминков. Проект «Аляска СПГ» может в теории обернуться потерями для России, так как он может стать альтернативой ее поставкам СПГ в Японию. Но сам по себе американский проект с финансовой точки зрения невыгоден Японии, говорит Кузьминков. Какие выгоды получит в обмен на свои уступки Токио, пока вовсе не очевидно, отмечает он. Кроме того, Белый дом усиливает давление на Японию с целью повысить ее военные расходы до 3,5% ВВП, пока она планирует довести их до 2% к 2027 г. В условиях непростого экономического положения стране просто неоткуда брать деньги на это, а оппозиция лишь требует понижения налогов. В целом Япония сейчас стоит на перепутье перед большими переменами во внутренней и, вероятно, внешней политике, резюмирует Кузьминков.