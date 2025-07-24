Трамп смог навязать Японии невыгодную крупную сделку

Трамп смог навязать Японии невыгодную крупную сделкуТарифная ставка для Токио оказалась на уровне в 15%, а японцы вложат в США $550 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social о заключении торговой договоренности с Японией. «Мы только что заключили крупную сделку с Японией, возможно, самую крупную сделку из когда-либо заключенных. Япония инвестирует по моему указанию $550 млрд в США, которые будут получать 90% дивидендов. Эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест», – написал он. Трамп назвал самым важным пунктом, что Япония по условиям сделки откроет свою страну для торговли, в том числе легковыми и грузовыми автомобилями, рисом и другой сельхозпродукцией. Взамен он снизил для Токио пошлины до 15% вместо грозивших японцам с 1 августа 25%.
В этих словах при желании просматривается уступка для Токио. Тариф в 15% будет распространяться и на поставки автомобилей, а до сих пор с апреля 2025 г. на все иностранные машины в США действовала пошлина в 25% (вдобавок к предыдущим 2,5%). На автопродукцию приходится более 25% всего японского экспорта в США. Пока остающийся у власти после оглушительного провала в парламенте 20 июля премьер Японии Сигэру Исиба подтвердил эту информацию. «Мы смогли добиться снижения тарифов на автомобили и автозапчасти без количественных ограничений, опередив весь остальной мир», – сказал он. Акции японских автопроизводителей после этого выросли в цене: Toyota и Honda подорожали более чем на 11%, а Subaru и Mazda – более чем на 16%. Накануне Исиба называл именно переговорный процесс с США одним из мотивов, почему он не задумывается об отставке.
Чуть позже, как передает агентство Bloomberg, Трамп сказал парламентариям, что США и Япония близки к соглашению по экспорту СПГ с Аляски. По его словам, Япония якобы уже «создает совместное предприятие с нами [американцами] на Аляске для СПГ. Они там готовы заключить эту сделку сейчас». Речь, скорее всего, идет о находящемся в разработке уже около 10 лет проекте по строительству терминала и газопровода для сжиженного природного газа «Аляска СПГ» стоимостью $44 млрд. В Японии это пока не подтверждают.
22 июля Трамп объявил о подробностях торговых соглашений еще с двумя странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – Индонезией и Филиппинами. Обе эти страны будут платить 19%-ные пошлины при доступе на американский рынок (Филиппины – вместо июльских 20% и 17% апрельских, а Индонезия – вместо 32%). А США получили беспошлинный доступ к их потребителям. 15 июля Белый дом также сообщал, что Индонезия обязалась закупить у США энергоресурсов на $15 млрд, сельскохозяйственной продукции на $4,5 млрд, а также 50 самолетов Boeing. По Филиппинам подобной конкретики пока нет, а сама сделка была заключена по итогам визита в Белый дом их президента Фердинанда Маркоса-младшего. Он счел сделку «значительным достижением», за что уже подвергся критике от филиппинских сенаторов, в том числе от своей сестры Ими Маркос.
О какой-то выгоде для Японии можно говорить, только если сравнивать пошлины в 15% с гипотетическими угрозами в 25%, но не с 2,5%, в том числе на автомобили, как это было до прихода в Белый дом Трампа, указывает ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Японцы в итоге здесь оказались в проигравших, считает эксперт. Он напоминает, что после апрельских угроз Трампа с пошлинами в 24% они долго бились на переговорах за минимальные тарифы (менее 10%) в обмен на инвестиции. О том, что итоговая ставка для Токио очень высока, говорят сейчас и представители японского бизнеса, отмечает Кузьминков. Проект «Аляска СПГ» может в теории обернуться потерями для России, так как он может стать альтернативой ее поставкам СПГ в Японию. Но сам по себе американский проект с финансовой точки зрения невыгоден Японии, говорит Кузьминков. Какие выгоды получит в обмен на свои уступки Токио, пока вовсе не очевидно, отмечает он. Кроме того, Белый дом усиливает давление на Японию с целью повысить ее военные расходы до 3,5% ВВП, пока она планирует довести их до 2% к 2027 г. В условиях непростого экономического положения стране просто неоткуда брать деньги на это, а оппозиция лишь требует понижения налогов. В целом Япония сейчас стоит на перепутье перед большими переменами во внутренней и, вероятно, внешней политике, резюмирует Кузьминков.
В случае с Филиппинами и Японией Трамп очень ловко трансформировал военный фактор в экономический, считает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. И, вероятно, японцы не самыми для них выгодными сделками просто попытались «откупиться» от дополнительных трат, в том числе в деле сдерживания Китая. Насколько это сработает на деле, вопрос спорный, так как для США этот вопрос все равно не станет менее актуальным, и они будут и дальше использовать все возможные рычаги давления на КНР, включая настороженные настроения в отношении китайцев в Индонезии, и усиливать военную инфраструктуру в АТР.