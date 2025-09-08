Газета
«АвтоВАЗ» отзывает 14 024 Lada Travel из-за отсутствия блока экстренного вызова

«АвтоВАЗ» отзывает 14 024 автомобиля Lada Travel, проданных с октября 2021 г. по ноябрь 2023 г., сообщили в Росстандарте. Причина – отсутствие блока управления системой вызова экстренных служб.

На всех машинах установят необходимые блоки, работы будут выполнены бесплатно. Владельцы смогут заранее проверить по VIN-коду на сайте Росстандарта, подпадает ли их автомобиль под программу, либо дождаться уведомления от дилера.

Кроме того, «АвтоВАЗ» отзывает 8912 автомобилей Lada Legend, реализованных с 31 октября 2021 г. по 2 мая 2024 г. В этих машинах отсутствуют блоки управления системой экстренного вызова и подушками безопасности. Работы по их установке также будут бесплатными для владельцев, но им придется потратить время на посещение сервиса.

