«АвтоВАЗ» отзывает 14 024 Lada Travel из-за отсутствия блока экстренного вызова

Кроме того, «АвтоВАЗ» отзывает 8912 автомобилей Lada Legend, реализованных с 31 октября 2021 г. по 2 мая 2024 г. В этих машинах отсутствуют блоки управления системой экстренного вызова и подушками безопасности. Работы по их установке также будут бесплатными для владельцев, но им придется потратить время на посещение сервиса.