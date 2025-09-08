Белорусский Belgee X50 стал самой популярной иномаркой в России

Haval вернул себе звание самого популярного иностранного бренда с результатом 16 028 проданных автомобилей, несмотря на снижение объема реализации на 14% по сравнению с августом 2024 г. За ним следует Chery, которая снизила продажи на треть до 11 099 шт., Geely (-40%, 8689 машин) и белорусско-китайская Belgee с более чем двукратным ростом продаж до 7806 единиц.