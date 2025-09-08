Белорусский Belgee X50 стал самой популярной иномаркой в России
Белорусский кроссовер Belgee X50 впервые возглавил рейтинг наиболее продаваемых иностранных автомобилей на российском рынке. По итогам недели с 1 по 7 сентября модель разошлась тиражом 1399 единиц. Об этом сообщается на сайте «Автостата».
Лидером общего модельного рейтинга сохранилась «Лада Гранта», продажи которой составили 2984 автомобиля. Belgee X50 занял вторую строчку, сместив на третье место китайский кроссовер Haval Jolion (1379 шт.), долгое время удерживавший звание самой популярной иномарки в РФ.
Четвертую позицию заняла «Лада Веста» с результатом 1364 проданных машины. Продажи остальных моделей на российском рынке в указанный период не превысили 1000 единиц.
Всего за первую неделю сентября в стране было реализовано 28 900 новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 24% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
3 сентября стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2025 г. снизились почти на 18% в годовом выражении до 122 235 машин.
Haval вернул себе звание самого популярного иностранного бренда с результатом 16 028 проданных автомобилей, несмотря на снижение объема реализации на 14% по сравнению с августом 2024 г. За ним следует Chery, которая снизила продажи на треть до 11 099 шт., Geely (-40%, 8689 машин) и белорусско-китайская Belgee с более чем двукратным ростом продаж до 7806 единиц.