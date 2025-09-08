Доля Tesla на рынке электромобилей США упала почти до восьмилетнего минимума
Доля американской компании Tesla на рынке электромобилей в США в августе 2025 г. снизилась до 38%, что является самым низким показателем с октября 2017 г., когда компания впервые начала масштабное производство Model 3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Cox Automotive.
Эксперты отмечают, что падение связано с ростом конкуренции: автопроизводители увеличивают стимулы для покупки электромобилей, привлекая покупателей новыми моделями. В то время как Tesla сосредоточилась на проектах роботакси и человекоподобных роботов, выпуск более доступных электромобилей был отложен или отменен.
По мнению аналитиков, снижение доли Tesla отражает угрозу со стороны конкурентов и ограниченность текущей линейки автомобилей компании. Основным источником дохода остается автомобильный бизнес, однако последняя модель, пикап Cybertruck, не смогла повторить успех седана Model 3 или внедорожника Model Y.
Аналитики ожидают, что рост продаж электромобилей в США продолжится до сентября, а затем снизится после окончания действия федеральных налоговых льгот, что усилит финансовое давление на Tesla и других автопроизводителей.
В июне Reuters писало, что первое публичное тестирование автоматизированного роботакси Tesla, которое прошло в Остине (штат Техас), привело к многочисленным проблемам на дорогах.
Агентство нашло 11 видеороликов, на которых видны проблемы автоматизированных такси компании. На одном из них роботакси выехало на полосу, предназначенную для встречного движения. Машина въехала на перекресток по своей полосе для левого поворота с включенным поворотником. Затем рулевое колесо на мгновение дрогнуло, и, вместо того чтобы повернуть, она выехала прямо на полосу, предназначенную для встречного движения. В другом случае автомобиль внезапно затормозил, хотя перед ним не было никаких препятствий.