Доля Tesla на рынке электромобилей США упала почти до восьмилетнего минимума

Агентство нашло 11 видеороликов, на которых видны проблемы автоматизированных такси компании. На одном из них роботакси выехало на полосу, предназначенную для встречного движения. Машина въехала на перекресток по своей полосе для левого поворота с включенным поворотником. Затем рулевое колесо на мгновение дрогнуло, и, вместо того чтобы повернуть, она выехала прямо на полосу, предназначенную для встречного движения. В другом случае автомобиль внезапно затормозил, хотя перед ним не было никаких препятствий.