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Reuters: первое публичное испытание роботакси Tesla провалилось

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Первое публичное тестирование автоматизированного роботакси Tesla, которое прошло в Остине (штат Техас), привело к многочисленным проблемам на дорогах. Об этом свидетельствуют видеоролики компании, пишет Reuters.

Агентство нашло 11 видеороликов, на которых видны проблемы автоматизированных такси компании. На одном из них роботакси выехало на полосу, предназначенную для встречного движения. Машина въехала на перекресток по своей полосе для левого поворота с включенным поворотником. Затем рулевое колесо на мгновение дрогнуло, и, вместо того чтобы повернуть, она выехала прямо на полосу, предназначенную для встречного движения. В другом случае автомобиль внезапно затормозил, хотя перед ним не было никаких препятствий.

Главный исполнительный директор Tesla миллиардер Илон Маск в свою очередь заявил, что миллионы автомобилей компании будут работать «полностью автономно» ко второй половине 2026 г.

Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla, в ноябре 2024 г. Тогда он говорил, что машина будет запущена в производство до 2027 г. Ее стоимость составит менее $30 000. В отличие от других электромобилей, Cybercab не понадобится розетка для зарядки, авто будет заряжаться индуктивно. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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