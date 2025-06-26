Reuters: первое публичное испытание роботакси Tesla провалилось
Первое публичное тестирование автоматизированного роботакси Tesla, которое прошло в Остине (штат Техас), привело к многочисленным проблемам на дорогах. Об этом свидетельствуют видеоролики компании, пишет Reuters.
Агентство нашло 11 видеороликов, на которых видны проблемы автоматизированных такси компании. На одном из них роботакси выехало на полосу, предназначенную для встречного движения. Машина въехала на перекресток по своей полосе для левого поворота с включенным поворотником. Затем рулевое колесо на мгновение дрогнуло, и, вместо того чтобы повернуть, она выехала прямо на полосу, предназначенную для встречного движения. В другом случае автомобиль внезапно затормозил, хотя перед ним не было никаких препятствий.
Главный исполнительный директор Tesla миллиардер Илон Маск в свою очередь заявил, что миллионы автомобилей компании будут работать «полностью автономно» ко второй половине 2026 г.
Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla, в ноябре 2024 г. Тогда он говорил, что машина будет запущена в производство до 2027 г. Ее стоимость составит менее $30 000. В отличие от других электромобилей, Cybercab не понадобится розетка для зарядки, авто будет заряжаться индуктивно. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.