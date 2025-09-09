«Автостат»: продажи новых пикапов в России в августе сократились на 40%
В России в августе 2025 г. было продано 1668 новых пикапов. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2024 г., следует из данных аналитического агентства «Автостат».
По данным экспертов агентства, падение продаж пикапов в России наблюдается шесть месяцев подряд. С января по август 2025 г. в стране реализовано 13 552 этих новых транспортных средства. Это на 23% ниже, чем за восемь месяцев прошлого года.
Лидером продаж в августе 2025 г. среди марок этого сегмента стал китайский Great Wall с результатом в 353 проданные единицы. Второе место занял китайский JAC с 312 продажами, третье – УАЗ (200 новых пикапов). Пятерку лидеров замыкают Sollers со 189 проданными единицами и Changan со 166 продажами.
Среди моделей первое место занял Great Wall Poer, продажи которого достигли 203 единиц. На втором месте находится УАЗ «Пикап» (200 единиц). Третье место занял JAC T9 со 197 продажами. Четвертое и пятое места разделили Changan Hunter Plus и RAM 1500, которые были проданы по 161 единице соответственно.
3 сентября «Автостат» сообщил, что в августе 2025 г. продажи новых легковых автомобилей в России упали почти на 18% в годовом выражении до 122 235 машин. Годовая негативная динамика в июле была на уровне 11% (120 649 автомобилей). В августе, несмотря на общее снижение продаж новых легковушек, был реализован максимальный с начала года месячный объем автотехники.
Тогда же агентство объявило, что за первые восемь месяцев 2025 г. рынок сократился на 23% в годовом выражении, составив 773 264 автомобиля.