«Автостат»: продажи новых пикапов в России в августе сократились на 40%

3 сентября «Автостат» сообщил, что в августе 2025 г. продажи новых легковых автомобилей в России упали почти на 18% в годовом выражении до 122 235 машин. Годовая негативная динамика в июле была на уровне 11% (120 649 автомобилей). В августе, несмотря на общее снижение продаж новых легковушек, был реализован максимальный с начала года месячный объем автотехники.