Минпромторг предложил изменить порядок расчета утильсбора на автомобили

2 июля Минпромторг заявил, что в России предложили увеличить утилизационный сбор для автомобилей мощностью более 160 л. с., ввозимых физическими лицами. Там уточнили, что меры пока еще только обсуждаются, а конечные параметры не выработаны. Окончательное решение на этот счет еще не принято.