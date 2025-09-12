Минпромторг предложил изменить порядок расчета утильсбора на автомобили
Минпромторг предложил учитывать мощность двигателя автомобиля при расчете утилизационного сбора с 1 ноября. Об этом говорится в проекте постановления ведомства, передает «РИА Новости». Целью внесения изменений в ведомстве назвали снижение вероятности ошибок в расчетах.
Проект предполагает введение дополнительных показателей для легковых автомобилей (категория М1). В соответствии с предложенными изменениями, базовая ставка будет определяться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет использоваться для формирования коэффициента по прогрессивной шкале.
Для физлиц, ввозящих автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на самые востребованные категории транспортных средств мощностью до 160 л. с. – 3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за автомобиль старше трех лет.
2 июля Минпромторг заявил, что в России предложили увеличить утилизационный сбор для автомобилей мощностью более 160 л. с., ввозимых физическими лицами. Там уточнили, что меры пока еще только обсуждаются, а конечные параметры не выработаны. Окончательное решение на этот счет еще не принято.
Глава ведомства Антон Алиханов говорил, что нововведение может принести десятки млрд руб., которые можно будет направить на финансирование программ поддержки спроса на автомобили.