В РФ предложили увеличить утильсбор с автомобилей более 160 лошадиных сил
В России предложили увеличить утилизационный сбор для автомобилей мощностью более 160 л. с., ввозимых физическими лицами. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
По словам министра, данное предложение обсуждалось на стратегической сессии с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Мы доложили о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 «лошадей» и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», – сказал Алиханов (цитата по ТАСС).
Министр подчеркнул, что нововведение может принести десятки млрд руб., которые можно будет направить на финансирование программ поддержки спроса на автомобили.
На данный момент для физических лиц, самостоятельно ввозящих автомобиль с объемом двигателя до 3 л для личного пользования, действуют льготные коэффициенты при расчете утильсбора.
23 мая сообщалось, что импорт легковых автомобилей из Китая в 2025 г. снизится на 15%. На это повлияли повышенный утилизационный сбор, денежно-кредитная политика Банка России, а также затоваренность складов дистрибуторов.
С октября прошлого года в России действует долгосрочная программа по индексации утильсбора до 2030 г. В результате платеж за автотехнику и прицепы вырос в 1,7–1,8 раза, а с начала 2025 г. еще увеличился на 10–20%.