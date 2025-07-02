В РФ предложили увеличить утильсбор с автомобилей более 160 лошадиных сил

«Мы доложили о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 «лошадей» и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», – сказал Алиханов (цитата по ТАСС).