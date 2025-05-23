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Импорт легковых машин из Китая в 2025 году снизится на 15%

Спрос тормозят рост ввозных платежей и прошлогодние стоки
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В прошлом году был поставлен абсолютный рекорд по ввозу легковушек из КНР, показатель составил $15,2 млрд – на 31% больше по сравнению с 2023 г. Таким образом, объем импорта в 2025 г. может составить $12,9 млрд.

С октября 2024 г. сумма обязательных импортных платежей на китайский автомобиль массового сегмента превысила 1 млн руб., что соответствует стоимости такой машины в Китае, отмечается в материалах. В среднесрочной перспективе доля импорта будет снижаться по мере открытия и перезапуска существующих заводов, полагают аналитики ГПБЛ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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