Импорт легковых машин из Китая в 2025 году снизится на 15%Спрос тормозят рост ввозных платежей и прошлогодние стоки
В прошлом году был поставлен абсолютный рекорд по ввозу легковушек из КНР, показатель составил $15,2 млрд – на 31% больше по сравнению с 2023 г. Таким образом, объем импорта в 2025 г. может составить $12,9 млрд.
С октября 2024 г. сумма обязательных импортных платежей на китайский автомобиль массового сегмента превысила 1 млн руб., что соответствует стоимости такой машины в Китае, отмечается в материалах. В среднесрочной перспективе доля импорта будет снижаться по мере открытия и перезапуска существующих заводов, полагают аналитики ГПБЛ.
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