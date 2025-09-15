Китайский автопроизводитель BYD утратил доверие инвесторов на фоне ценовой войны
Китайский автопроизводитель BYD оказался под давлением после распродажи акций инвесторами на сумму $45 млрд на фоне падения прибыли за II квартал 2025 г. на 30% – впервые за более чем три года. Компания сталкивается с растущими сомнениями инвесторов в своей способности выдержать ценовую войну на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg.
С начала лета акции BYD на Гонконгской бирже потеряли более 30% от исторического максимума. Количество рекомендаций аналитиков по продаже достигло рекордного уровня с 2022 г. Инвесторы критикуют стратегию компании, основанную на агрессивных скидках, тогда как конкуренты Geely и Leapmotor усиливают позиции.
Аналитики отмечают, что для достижения нового плана в 4,6 млн проданных автомобилей в 2025 г. BYD необходимо реализовать 1,7 млн машин всего за четыре месяца, что усложняется устаревшим модельным рядом и новыми правилами. Ранее компания прогнозировала 5,5 млн продаж.
Эксперты считают, что ключевым катализатором для акций станет презентация новых моделей в I квартале 2026 г. В них ожидаются обновленный дизайн, системы автономного вождения God's Eye и новые аккумуляторы.
Несмотря на сложности в Китае, BYD активно наращивает зарубежное присутствие: продажи за пределами страны в 2025 г. могут достичь 900 000 – 1 млн автомобилей против ранее заявленных 800 000.
В апреле BYD вернулся на рынок Европы после ряда «стратегических ошибок» в регионе. Компания налаживает работу на европейском рынке, значительно расширив свою дилерскую сеть, следует из материала. Также производитель предлагает «солидную» оплату труда для переманивания руководителей европейских автопроизводителей, – особенно из нидерландской Stellantis.