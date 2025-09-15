Китайский автопроизводитель BYD утратил доверие инвесторов на фоне ценовой войны

Китайский автопроизводитель BYD оказался под давлением после распродажи акций инвесторами на сумму $45 млрд на фоне падения прибыли за II квартал 2025 г. на 30% – впервые за более чем три года. Компания сталкивается с растущими сомнениями инвесторов в своей способности выдержать ценовую войну на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg.