Reuters: китайский BYD возобновляет работу в Европе
Китайский производитель электромобилей BYD возвращается на рынок Европы после ряда «стратегических ошибок» в регионе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на руководство компании.
BYD налаживает работу на европейском рынке, значительно расширив свою дилерскую сеть, следует из материала. Также производитель предлагает «солидную» оплату труда для переманивания руководителей европейских автопроизводителей, – особенно из нидерландской Stellantis.
Компания намерена сделать упор на выпуске гибридного транспорта. Как пишет Reuters, специальный советник BYD European Альфредо Альтавилла сообщил председателю BYD Ван Чуанфу, что каждая новая модель должна будет выпускаться как в версии с чисто электрическим приводом, так и в гибридной для Европы.
В июле 2024 г. Еврокомиссия (ЕК) ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%.
Осенью того же года ЕК одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из КНР. Согласно решению, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Пошлины были введены несмотря на иск Пекина против ЕС во Всемирной торговой организации (ВТО).