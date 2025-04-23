Reuters: китайский BYD возобновляет работу в Европе

Осенью того же года ЕК одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из КНР. Согласно решению, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Пошлины были введены несмотря на иск Пекина против ЕС во Всемирной торговой организации (ВТО).