Китайская BYD впервые опередила Tesla по выручке
Китайская автомобильная компания BYD, специализирующаяся на производстве электромобилей, вперdые обогнала американского конкурента в лице Tesla Илона Маска по уровню выручки за III квартал 2024 г. Она составила $28,2 млрд против $25,18 млрд у Tesla, сообщает Bloomberg.
Как напоминает агентство, чистая прибыль за предыдущий квартальный период выросла на 11,5% до уровня в 11,6 млрд юаней ($1,62 млрд), превысив консенсус-прогнозы, после того как BYD продала 1,12 млн электрических и гибридных автомобилей. Это принесло валовую маржу в размере 21,9%. Но успехи BYD были омрачены показателем чистой прибыли Tesla в размере $2,2 млрд. Потенциал к развитию систем искусственного интеллекта (ИИ) в рамках производства и интеграции в авто позволили Tesla сохранить первенство в списке самых «ценных» автопроизводителей. BYD заняла третье место, уступив Toyota, но обогнав немецких Mercedes и Volkswagen (VW).
29 октября Еврокомиссия утвердила пошлины до 35,3% на импорт электромобилей из Китая. Согласно решению ЕК, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%. Отмечается, что стороны продолжат искать компромиссное решение.