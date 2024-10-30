Китайская BYD впервые опередила Tesla по выручке

Как напоминает агентство, чистая прибыль за предыдущий квартальный период выросла на 11,5% до уровня в 11,6 млрд юаней ($1,62 млрд), превысив консенсус-прогнозы, после того как BYD продала 1,12 млн электрических и гибридных автомобилей. Это принесло валовую маржу в размере 21,9%. Но успехи BYD были омрачены показателем чистой прибыли Tesla в размере $2,2 млрд. Потенциал к развитию систем искусственного интеллекта (ИИ) в рамках производства и интеграции в авто позволили Tesla сохранить первенство в списке самых «ценных» автопроизводителей. BYD заняла третье место, уступив Toyota, но обогнав немецких Mercedes и Volkswagen (VW).