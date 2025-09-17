Tesla решила объединить электронный и ручной механизмы открывания дверей

Необходимость изменений возникла после расследования Bloomberg, выявившего ряд случаев, когда люди получали травмы или погибали из-за невозможности открыть двери при отключении электропитания, особенно после аварий. С 2018 г. в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) поступило более 140 жалоб на проблемы с дверями различных моделей Tesla.