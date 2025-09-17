Tesla решила объединить электронный и ручной механизмы открывания дверей
Компания Tesla приступила к разработке обновленного дизайна дверных ручек своих автомобилей после серии инцидентов, когда люди не могли выйти из автомобиля из-за заблокированной двери, передает Bloomberg.
По словам главы отдела дизайна Tesla Франца фон Хольцхаузена, компания планирует объединить электронный и ручной механизмы открывания дверей в одну кнопку. Это решение направлено на повышение интуитивности использования ручек в экстренных ситуациях.
Необходимость изменений возникла после расследования Bloomberg, выявившего ряд случаев, когда люди получали травмы или погибали из-за невозможности открыть двери при отключении электропитания, особенно после аварий. С 2018 г. в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) поступило более 140 жалоб на проблемы с дверями различных моделей Tesla.
На этой неделе NHTSA начала расследование возможных дефектов в некоторых моделях дверей Tesla. Проверка охватывает около 174 290 кроссоверов Model Y 2021 г. выпуска. Агентство планирует оценить систему электропитания дверных замков и надежность источников питания.
Несмотря на высокие оценки Tesla в государственных краш-тестах, большинство испытаний фокусируется на выживаемости при ударе, а не на возможности эвакуации после аварии. В Китае регулятор рассматривает возможность запрета полностью скрытых дверных ручек, а в Европе внедряются меры по улучшению протоколов спасения после ДТП.
Tesla изучает детали потенциальных изменений в китайском регулировании и готова внести необходимые коррективы в конструкцию дверных механизмов. По словам фон Хольцхаузена, компания разрабатывает эффективное решение для обеспечения безопасности клиентов.