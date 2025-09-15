Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Маск купил акции Tesla впервые с февраля 2020 года

Ведомости

Генеральный директор и основатель Tesla Илон Маск приобрел бумаги своей же компании. Это первая покупка бизнесменом акций Tesla на открытом рынке с февраля 2020 г. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

12 сентября Маск купил 2,57 млн бумаг Tesla по разным ценам. Общая стоимость сделок составляет порядка $1 млрд. Отмечается, что это крупнейшее инсайдерское приобретение миллиардера за всю историю компании. До этого ему принадлежало 13% акций Tesla.

6 сентября Tesla предложила Маску премию в $1 трлн. При выполнении условий соглашения и получении вознаграждения бизнесмен может стать первым в мире триллионером. План предусматривает достижение капитализации компании в $8,5 трлн за 10 лет и передачу Маску 423,7 млн акций, что увеличит его долю в компании до не менее 25%. Соглашение будет выставлено на голосование на собрании акционеров 6 ноября.

4 августа Tesla одобрила временное вознаграждение в виде акций на сумму около $30 млрд для Маска, чтобы удержать его на посту гендиректора, пока продолжается судебная тяжба по выплатам за 2018 г. Пакет включает 96 млн акций с ценой исполнения $23,34.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её