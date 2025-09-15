Маск купил акции Tesla впервые с февраля 2020 года
Генеральный директор и основатель Tesla Илон Маск приобрел бумаги своей же компании. Это первая покупка бизнесменом акций Tesla на открытом рынке с февраля 2020 г. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
12 сентября Маск купил 2,57 млн бумаг Tesla по разным ценам. Общая стоимость сделок составляет порядка $1 млрд. Отмечается, что это крупнейшее инсайдерское приобретение миллиардера за всю историю компании. До этого ему принадлежало 13% акций Tesla.
6 сентября Tesla предложила Маску премию в $1 трлн. При выполнении условий соглашения и получении вознаграждения бизнесмен может стать первым в мире триллионером. План предусматривает достижение капитализации компании в $8,5 трлн за 10 лет и передачу Маску 423,7 млн акций, что увеличит его долю в компании до не менее 25%. Соглашение будет выставлено на голосование на собрании акционеров 6 ноября.
4 августа Tesla одобрила временное вознаграждение в виде акций на сумму около $30 млрд для Маска, чтобы удержать его на посту гендиректора, пока продолжается судебная тяжба по выплатам за 2018 г. Пакет включает 96 млн акций с ценой исполнения $23,34.