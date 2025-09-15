Маск купил акции Tesla впервые с февраля 2020 года

6 сентября Tesla предложила Маску премию в $1 трлн. При выполнении условий соглашения и получении вознаграждения бизнесмен может стать первым в мире триллионером. План предусматривает достижение капитализации компании в $8,5 трлн за 10 лет и передачу Маску 423,7 млн акций, что увеличит его долю в компании до не менее 25%. Соглашение будет выставлено на голосование на собрании акционеров 6 ноября.