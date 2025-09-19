Россия увеличила импорт машин из Южной Кореи до максимума с 2021 года
С января по август Россия значительно нарастила ввоз автомобилей из Южной Кореи, достигнув максимальных за четыре года $619 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных южнокорейской таможни.
За восемь месяцев российские компании импортировали машин на сумму $618,7 млн, что в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года и является наивысшим значением с 2021 г.
Основной объем импорта составили автомобили с бензиновым двигателем объемом 1,5–3 л ($449,9 млн) и дизельным на 1,5–2,5 л ($126,8 млн). Также был ввезен небольшой объем машин с бензиновым двигателем на 1–1,5 л ($34,2 млн) и до 1 л ($6,7 млн).
Крупнейшими покупателями южнокорейских автомобилей в этом году стали США ($20,3 млрд), Канада ($3,7 млрд), Австралия ($1,9 млрд), Киргизия ($1,8 млрд) и Великобритания ($1,7 млрд). Россия занимает в этом списке 12-е место.
18 сентября «Ведомости» писали со ссылкой на данные «Автостата», что импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в январе – августе 2025 г. достиг 61 573 единиц. Показатель на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь прошлый год из Кореи было импортировано 55 496 подержанных машин.
Наиболее часто за восемь месяцев из Южной Кореи ввозили машины Kia местного производства – 17 270 единиц, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. На 2-м месте по популярности оказались автомобили BMW – 12 356 шт. (рост почти в 3 раза), затем Hyundai – 9278 шт. (рост в 1,7 раза), Mercedes – 6593 шт. (рост в 1,8 раза) и Audi – 3738 шт. (рост в 1,7 раза). Среди топ-15 ввозимых брендов только Toyota показала снижение в годовом выражении – на четверть до 1275 машин.