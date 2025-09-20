«РИА Новости»: Россия стала основным импортером китайских автомобилей
Россия снова стала основным импортером китайских легковых автомобилей, ввоз машин из этой страны увеличился до максимума с начала года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.
В конце лета объем поставок увеличился на четверть, в результате российские компании в августе вновь стали лидерами по закупкам китайских легковых автомобилей.
По данным «РИА Новости», всего Пекин в августе экспортировал в другие страны автомобилей на $10,2 млрд, экспорт за восемь месяцев составил $69,4 млрд. Российский импорт китайских авто на фоне повышения утильсбора сократился до $4,1 млрд против $9,15 млрд за аналогичный период 2024 г.
В первые четыре месяца 2025 г. реализация китайских машин в РФ в основном снижалась, писали «Ведомости». Продажи Haval сократились на 16% до 44 110 шт., Chery – на 18% до 36 612 авто, Geely – в 1,5 раза до 23 116 единиц, Changan – на 38% до 17 913 машин. В прошлом году был поставлен абсолютный рекорд по ввозу легковушек из КНР, показатель составил $15,2 млрд – на 31% больше по сравнению с 2023 г. Таким образом, объем импорта в 2025 г. может составить $12,9 млрд.