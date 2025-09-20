«РИА Новости»: Россия стала основным импортером китайских автомобилей

В первые четыре месяца 2025 г. реализация китайских машин в РФ в основном снижалась, писали «Ведомости». Продажи Haval сократились на 16% до 44 110 шт., Chery – на 18% до 36 612 авто, Geely – в 1,5 раза до 23 116 единиц, Changan – на 38% до 17 913 машин. В прошлом году был поставлен абсолютный рекорд по ввозу легковушек из КНР, показатель составил $15,2 млрд – на 31% больше по сравнению с 2023 г. Таким образом, объем импорта в 2025 г. может составить $12,9 млрд.