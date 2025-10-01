Газета
В профсоюзе «АвтоВАЗа» опровергли сообщения о массовых увольнениях

В компании «АвтоВАЗ» нет массовых увольнений, там происходит «обычная текучка». Об этом «РИА Новости» сообщил председатель первичной профсоюзной организации компании Сергей Зайцев. 

«Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается», – сказал он.

Telegram-канал Mash 1 октября писал, что сотрудники «АвтоВАЗа» якобы массово увольняются из-за уменьшения зарплат. По словам бывшего сотрудника компании, летом рабочих обязали подписать допсоглашения о сокращенной неделе, в результате чего премии и сверхурочные исчезли. 

Кроме того, он рассказал, что уволиться из «АвтоВАЗа» непросто. По словам источника Mash, директор компании якобы подписывает заявления только по пятницам, а на встречах с работниками комиссия замов пытается их удержать.

