Минпромторг назвал марки автомобилей, которые можно будет использовать в такси

Минпромторг назвал марки автомобилей, которые можно будет использовать в таксиВ перечень включены Lada, «Москвич» и Evolute
Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В список вошли более 20 моделей от шести российских брендов. Об этом ведомство сообщило в мессенджере Max.
В перечне указаны:
Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel),
УАЗ (Патриот, Хантер),
Sollers (SP7),
Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE),
Voyah (Free, Dream, Passion),
«Москвич» (3, 3е, 6, 8).
Закон вступит в силу 1 марта 2026 г. Для Калининградской области, а также Сибирского и Дальневосточного федеральных округов предусмотрены отсрочки.
Минпромторг отмечает, что подготовил этот первичный перечень для информирования участников рынка и планирования будущих закупок.
Ведомство подчеркнуло, что список будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских производителей, производство которых будет локализовано в рамках СПИК.
21 мая Совет Федерации одобрил закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Согласно документу, с 1 марта 2026 г. автомобиль сможет попасть в реестр такси, если он соответствует балльной системе локализации, используемой при госзакупках. Такая система позволяет оценить, насколько автомобиль создан в России. Другое требование к транспорту состоит в том, что он должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г.
В законе уточнили, что для транспорта, который включен в региональные реестры до 1 марта 2026 г., требования применяться не будут.