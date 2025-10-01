Минпромторг назвал марки автомобилей, которые можно будет использовать в такси

21 мая Совет Федерации одобрил закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Согласно документу, с 1 марта 2026 г. автомобиль сможет попасть в реестр такси, если он соответствует балльной системе локализации, используемой при госзакупках. Такая система позволяет оценить, насколько автомобиль создан в России. Другое требование к транспорту состоит в том, что он должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г.