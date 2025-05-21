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Совет Федерации одобрил закон о локализации такси

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси.

Согласно документу, с 1 марта 2026 г. автомобиль сможет попасть в реестр такси, если он соответствует балльной системе локализации, используемой при госзакупках. Такая система позволяет оценить, насколько автомобиль создан в России. Другое требование к транспорту состоит в том, что он должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г.

В законе уточнили, что для транспорта, который включен в региональные реестры до 1 марта 2026 г., требования применяться не будут. Также установлена отсрочка для Калининградской области и субъектов Сибирского федерального округа – до марта 2028 г., а для Дальнего Востока – до марта 2030 г.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что принятые поправки простимулируют использование автомобилей, которые собирают в России. Руководитель профильного думского комитета Евгений Москвичев подчеркнул, что закон вводит «вертикаль локализации» автотранспорта во всех субъектах РФ.

Документ вносит изменения в ст. 9 и 10 Федерального закона об организации перевозок легковым такси. Авторами выступили председатель комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Законопроект прошел в первом чтении еще в январе 2024 г. Во втором и третьем чтении его приняли только в мае 2025 г. Первоначальный вариант документа предполагал, что с октября 2025 г. все новые автомобили для пассажирских перевозок должны быть российского производства. Однако новые нормы вызвали резкую критику со стороны бизнеса и отраслевых объединений, включая РСПП и Национальный совет такси.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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