Совет Федерации одобрил закон о локализации такси
Совет Федерации одобрил закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси.
Согласно документу, с 1 марта 2026 г. автомобиль сможет попасть в реестр такси, если он соответствует балльной системе локализации, используемой при госзакупках. Такая система позволяет оценить, насколько автомобиль создан в России. Другое требование к транспорту состоит в том, что он должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г.
В законе уточнили, что для транспорта, который включен в региональные реестры до 1 марта 2026 г., требования применяться не будут. Также установлена отсрочка для Калининградской области и субъектов Сибирского федерального округа – до марта 2028 г., а для Дальнего Востока – до марта 2030 г.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что принятые поправки простимулируют использование автомобилей, которые собирают в России. Руководитель профильного думского комитета Евгений Москвичев подчеркнул, что закон вводит «вертикаль локализации» автотранспорта во всех субъектах РФ.
Документ вносит изменения в ст. 9 и 10 Федерального закона об организации перевозок легковым такси. Авторами выступили председатель комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Законопроект прошел в первом чтении еще в январе 2024 г. Во втором и третьем чтении его приняли только в мае 2025 г. Первоначальный вариант документа предполагал, что с октября 2025 г. все новые автомобили для пассажирских перевозок должны быть российского производства. Однако новые нормы вызвали резкую критику со стороны бизнеса и отраслевых объединений, включая РСПП и Национальный совет такси.