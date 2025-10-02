Газета
«Соллерс» объявил о старте продаж полноприводных пикапов Sollers ST9

Ведомости

«Соллерс» начал продажи флагманских полноприводных пикапов Sollers ST9. Об этом сообщается на сайте компании.

Производство Sollers ST9 налажено в Ульяновске. Новые пикапы с автоматической коробкой передач и пружинной задней подвеской можно приобрести в официальных дилерских центрах Sollers. Заводская гарантия на автомобиль составляет три года или 150 000 км пробега.

Покупателям доступны комплектации Premium и Ultimate. Стоимость Sollers ST9 в комплектации Premium составляет 3,5 млн руб., Ultimate – 3,6 млн руб. Минимальная цена на полноприводные пикапы начинается с 3,3 млн руб.

9 июля заместитель гендиректора «Соллерса» Зоя Каика сообщила, что за первое полугодие 2025 г. группа компаний продала 17 600 автомобилей, что на 22,8% ниже показателя такого же периода 2024 г. Снижение примерно соответствует общей рыночной динамике. За отчетный период продажи «УАЗа» сократились на 22% до 13 300 единиц. Продажи под брендом «Соллерс» уменьшились на 23% (4300 единиц) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

