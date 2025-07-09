Продажи ГК «Соллерс» упали на 22,8% в первом полугодии
По ее словам, наблюдается снижение, которое примерно соответствует общей рыночной динамике.
«Соответственно, сокращение продаж и по бренду "Соллерса", и по бренду "УАЗ" составит 22,8%», – пояснила Каика.
Замгендиректора уточнила, что за шесть месяцев 2025 г. реализация «УАЗа» сократилась на 22%, составив 13 300.единиц. Продажи под брендом «Соллерс» уменьшились на 23% (4300 единиц) в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Каика также добавила, что, по оценке компании, целесообразно внедрить точечные программы обновления парка – как для легковых автомобилей, так и для легкого коммерческого транспорта. Замгендиректора акцентировала, что этого можно добиться за счет прямых скидок для российских покупателей при замене старых автомобилей на новые. В ГК считают важным предусмотреть дополнительные меры стимулирования спроса «хотя бы на второе полугодие» 2025 г. Существенным шагом Каика назвала увеличение скидки по госпрограмме лизинга до 20%, в частности, для коммерческого сегмента.
В начале апреля «Соллерс» отчитался, что его чистая прибыль по РСБУ за 2024 г. составила 5,8 млрд руб., продемонстрировав рост почти в девять раз относительно показателя 2023 г. (609,4 млн руб.). Выручка компании также показала значительный рост, увеличившись на 57% год к году – с 284,5 млн до 447,8 млн руб.