Продажи ГК «Соллерс» упали на 22,8% в первом полугодии

Каика также добавила, что, по оценке компании, целесообразно внедрить точечные программы обновления парка – как для легковых автомобилей, так и для легкого коммерческого транспорта. Замгендиректора акцентировала, что этого можно добиться за счет прямых скидок для российских покупателей при замене старых автомобилей на новые. В ГК считают важным предусмотреть дополнительные меры стимулирования спроса «хотя бы на второе полугодие» 2025 г. Существенным шагом Каика назвала увеличение скидки по госпрограмме лизинга до 20%, в частности, для коммерческого сегмента.