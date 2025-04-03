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«Соллерс» получил 5,8 млрд рублей годовой чистой прибыли по РСБУ

Ведомости

Чистая прибыль российской автомобилестроительной группы «Соллерс» по РСБУ за 2024 г. составила 5,8 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании.

Показатель чистой прибыли показал рост почти в 9 раз в сравнении с данными за 2023 г. Тогда она составляла 609,4 млн руб.

Выручка же составила 447,8 млн руб. Рост год к году составил больше 57% – с 284,5 млн руб.

В начале января стало известно, что компания «Соллерс» увеличила продажи автомобилей в России на 9% в 2024 г. Эти данные не учитывают остатки автомобилей Ford Transit, которые были исключены из портфеля.

В прошлом году «Соллерс» продала на 3,8% меньше автомобилей УАЗ – всего 35 975 штук, включая 14 813 машин модели СГР, 9839 «Патриотов», 5453 «Пикапа», 5334 «Профи» и 536 «Хантеров».

Продажи автомобилей модельного ряда Sollers за год выросли на 65,2% и составили 14 112 штук. Было продано 8505 легких коммерческих грузовиков Atlant и 2023 – Argo, а также 3584 пикапа Sollers ST6.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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