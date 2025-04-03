«Соллерс» получил 5,8 млрд рублей годовой чистой прибыли по РСБУ
Чистая прибыль российской автомобилестроительной группы «Соллерс» по РСБУ за 2024 г. составила 5,8 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании.
Показатель чистой прибыли показал рост почти в 9 раз в сравнении с данными за 2023 г. Тогда она составляла 609,4 млн руб.
Выручка же составила 447,8 млн руб. Рост год к году составил больше 57% – с 284,5 млн руб.
В начале января стало известно, что компания «Соллерс» увеличила продажи автомобилей в России на 9% в 2024 г. Эти данные не учитывают остатки автомобилей Ford Transit, которые были исключены из портфеля.
В прошлом году «Соллерс» продала на 3,8% меньше автомобилей УАЗ – всего 35 975 штук, включая 14 813 машин модели СГР, 9839 «Патриотов», 5453 «Пикапа», 5334 «Профи» и 536 «Хантеров».
Продажи автомобилей модельного ряда Sollers за год выросли на 65,2% и составили 14 112 штук. Было продано 8505 легких коммерческих грузовиков Atlant и 2023 – Argo, а также 3584 пикапа Sollers ST6.