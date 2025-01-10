«Соллерс» нарастил продажи машин в России на 9% в 2024 году

Аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов ожидает, что в текущем году рынок замедлится. По его мнению, увеличится доля «квазикитайских» марок – т. е. тех, которые собирают в России под новым или местным брендом. Согласно прогнозу «Автостата», в 2025 г. будет снижение авторынка в базовом и пессимистичном сценариях на 10 и 20% соответственно. При оптимистичном варианте развития событий продажи сохранятся на уровне прошлого года.