«Соллерс» нарастил продажи машин в России на 9% в 2024 году
Цифра приводится без учета остатков выбывшего из портфеля Ford Transit. В прошлом году «Соллерс» продала на 3,8% меньше автомобилей УАЗ – 35 975 шт., включая 14 813 машин модели СГР, 9839 «Патриотов», 5453 «Пикапа», 5334 «Профи» и 536 «Хантеров».
Реализация автомобилей модельного ряда Sollers за год увеличилась на 65,2% до 14 112 шт. Было продано 8505 легких коммерческих грузовиков Atlant и 2023 – Argo, 3584 пикапа Sollers ST6.
10 января «Ведомости» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» писали, что в 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше показателя 2023 г. При этом примерно 28% рынка в прошлом году приходилось на продукцию «АвтоВАЗа». В количественном выражении речь о 436 155 автомобилях Lada.
Аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов ожидает, что в текущем году рынок замедлится. По его мнению, увеличится доля «квазикитайских» марок – т. е. тех, которые собирают в России под новым или местным брендом. Согласно прогнозу «Автостата», в 2025 г. будет снижение авторынка в базовом и пессимистичном сценариях на 10 и 20% соответственно. При оптимистичном варианте развития событий продажи сохранятся на уровне прошлого года.