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«Соллерс» нарастил продажи машин в России на 9% в 2024 году

Ведомости

Автомобилестроительная группа «Соллерс» увеличила продажи на 9% в 2024 г. – до 50 087 машин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании.

Цифра приводится без учета остатков выбывшего из портфеля Ford Transit. В прошлом году «Соллерс» продала на 3,8% меньше автомобилей УАЗ – 35 975 шт., включая 14 813 машин модели СГР, 9839 «Патриотов», 5453 «Пикапа», 5334 «Профи» и 536 «Хантеров».

Реализация автомобилей модельного ряда Sollers за год увеличилась на 65,2% до 14 112 шт. Было продано 8505 легких коммерческих грузовиков Atlant и 2023 – Argo, 3584 пикапа Sollers ST6.

10 января «Ведомости» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» писали, что в 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше показателя 2023 г. При этом примерно 28% рынка в прошлом году приходилось на продукцию «АвтоВАЗа». В количественном выражении речь о 436 155 автомобилях Lada.

Аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов ожидает, что в текущем году рынок замедлится. По его мнению, увеличится доля «квазикитайских» марок – т. е. тех, которые собирают в России под новым или местным брендом. Согласно прогнозу «Автостата», в 2025 г. будет снижение авторынка в базовом и пессимистичном сценариях на 10 и 20% соответственно. При оптимистичном варианте развития событий продажи сохранятся на уровне прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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