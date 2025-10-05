Средняя стоимость новых автомобилей выросла на 6% за год
В сентябре средняя цена нового легкового автомобиля достигла 3,34 млн руб. Это на 4% больше, чем было в августе, и на 6% превышает показатель сентября 2024 г., сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
По его словам, рост цен, в частности, связан с наступлением осени, так как ряд производителей начали пересматривать свои прайс-листы, сокращая скидки и снижая размер «выгод». Кроме того, с каждым месяцем значительно уменьшается доля продаж прошлогодних машин, стоимость которых ниже, чем на автомобили 2025 г. выпуска.
Помимо прочего, на увеличение стоимости новых автомобилей влияет изменение структуры рынка в сторону альтернативных поставок. Регистрации Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Skoda, Volkswagen и других марок показали существенный рост. Стоимость машин глобальных брендов значительно выше «российско-китайского большинства».
Вместе с тем тренд на снижение средних цен на рынке автомобилей с пробегом не меняется. В первом месяце осени средняя цена машины с пробегом составила 1,14 млн руб., что на 1,5% ниже августовского значения. По мнению Целикова, в октябре тенденция на рост средней стоимости новых машин, вероятнее всего, продолжится, а по подержанным автомобилям ожидается стабилизация цен.
По данным «Автостата», с января по сентябрь 2025 г. в России было продано 895 923 новых легковых автомобиля, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее продаваемой маркой в РФ остается Lada. По результатам трех кварталов она заняла долю рынка в 26,5%. В общей сложности за девять месяцев было реализовано 237 706 машин этой марки (падение на 25% к тому же периоду 2024 г.).