Средняя стоимость новых автомобилей выросла на 6% за год

По данным «Автостата», с января по сентябрь 2025 г. в России было продано 895 923 новых легковых автомобиля, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее продаваемой маркой в РФ остается Lada. По результатам трех кварталов она заняла долю рынка в 26,5%. В общей сложности за девять месяцев было реализовано 237 706 машин этой марки (падение на 25% к тому же периоду 2024 г.).