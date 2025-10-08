Газета
Алиханов сообщил о сокращении программ льготного автокредитования с 2026 года

Ведомости

Проект федерального бюджета предусматривает снижение объемов финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга в 2026 г. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, власти в этом году увеличивали объем средств по сравнению с 2024 г. Поэтому относительно увеличенного объема в первичной редакции законопроекта на 2026 г. наблюдается некоторое снижение.

«Пока что порядка 17 млрд руб. предусмотрено на льготный лизинг и 20 млрд руб. – на льготное автокредитование», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Алиханов пояснил, что ко второму чтению бюджета Минпромторг планирует внести поправки, предусматривающие увеличение финансирования этих программ.

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку в 35% от стоимости электромобиля (но не более 925 000 руб.) и в 20% – от стоимости автомобиля с ДВС. Для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25%. Меры поддержки распространяются на медицинских работников, педагогов, участников СВО и членов их семей, инвалидов и семьи с детьми.

С мая 2025 г. действует подпрограмма «Семейный автомобиль», позволяющая семьям с двумя и более детьми по всей России приобрести отечественный автомобиль со скидкой 10%.

8 августа сообщалось, что Минпромторг выделит еще 10 млрд руб. на льготное автокредитование. Тогда Алиханов отмечал, что власти рассчитывают на оживление автокредитования на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.

