Алиханов сообщил о сокращении программ льготного автокредитования с 2026 года

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку в 35% от стоимости электромобиля (но не более 925 000 руб.) и в 20% – от стоимости автомобиля с ДВС. Для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25%. Меры поддержки распространяются на медицинских работников, педагогов, участников СВО и членов их семей, инвалидов и семьи с детьми.