Минпромторг выделит еще 10 млрд рублей на льготное автокредитование
По его словам, власти рассчитывают на оживление автокредитования на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.
21 апреля министр анонсировал расширение программы и возвращение в нее семей с детьми. Поручение об этом дал первый вице-премьер Денис Мантуров по инициативе «АвтоВАЗа».
В 2023 г. семьи с детьми были исключены из перечня участников программы. В нее вошли новые категории, нуждающиеся в поддержке: медики, педагоги, участники и семьи участников спецоперации, граждане с инвалидностью, а также семьи с детьми, проживающие на Дальнем Востоке.
В мае стало известно, что ВТБ начал принимать заявки по обновленной программе «Семейный автомобиль», которая позволяет многодетным семьям по всей стране приобрести легковой автомобиль со скидкой 10% от стоимости.