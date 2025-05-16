ВТБ начал принимать заявки по расширенной программе «Семейный автомобиль»

В государственной программе автокредитования также сохранены ранее действовавшие условия. Базовая скидка по программе составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальнего Востока – 25%. Ею могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники спецоперации и члены их семей, клиенты с инвалидностью, а также семьи с детьми независимо от их количества, приобретающие автомобиль в субъектах Дальневосточного федерального округа.