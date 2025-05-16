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ВТБ начал принимать заявки по расширенной программе «Семейный автомобиль»

Ведомости

ВТБ начал принимать заявки по новым условиям госпрограммы «Семейный автомобиль». Об этом сообщается на сайте банка.

С 16 мая многодетные заемщики во всех регионах РФ смогут приобрести новый легковой автомобиль с 10%-ной скидкой от его стоимости, говорится в сообщении. Ранее подобные льготные условия действовали лишь для клиентов с одним и более детьми в Дальневосточном федеральном округе.

Максимальный срок кредитного договора может составлять до восьми лет. В ВТБ также рассказали, что в ближайшем будущем ветераны боевых действий также смогут оформить обращения в банке для получения новых льгот.

Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников отметил, что расширение государственной поддержки может привести к увеличению выдачи автокредитов примерно на 10%.

В государственной программе автокредитования также сохранены ранее действовавшие условия. Базовая скидка по программе составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальнего Востока – 25%. Ею могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники спецоперации и члены их семей, клиенты с инвалидностью, а также семьи с детьми независимо от их количества, приобретающие автомобиль в субъектах Дальневосточного федерального округа.

Данная программа распространяется на автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн руб., которые набрали не менее 2000 баллов за локализацию. Сейчас этим требованиям соответствуют автомобили таких брендов, как Lada, УАЗ, ГАЗ, а также кроссовер «Москвич 3».

21 апреля министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что Минпромторг запланировал расширить программу льготного автокредитования, вновь включив в нее семьи с детьми.

В 2023 г. семьи с детьми исключили из программы льготного автокредитования. Список пополнили другие категории, нуждающиеся в господдержке «наиболее остро». В настоящее время льготный кредит могут оформить работники образования, медучреждений, участники и члены семей участников спецоперации, граждане с инвалидностью, семьи с ребенком, проживающие на Дальнем Востоке.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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