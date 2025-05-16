ВТБ начал принимать заявки по расширенной программе «Семейный автомобиль»
ВТБ начал принимать заявки по новым условиям госпрограммы «Семейный автомобиль». Об этом сообщается на сайте банка.
С 16 мая многодетные заемщики во всех регионах РФ смогут приобрести новый легковой автомобиль с 10%-ной скидкой от его стоимости, говорится в сообщении. Ранее подобные льготные условия действовали лишь для клиентов с одним и более детьми в Дальневосточном федеральном округе.
Максимальный срок кредитного договора может составлять до восьми лет. В ВТБ также рассказали, что в ближайшем будущем ветераны боевых действий также смогут оформить обращения в банке для получения новых льгот.
Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников отметил, что расширение государственной поддержки может привести к увеличению выдачи автокредитов примерно на 10%.
В государственной программе автокредитования также сохранены ранее действовавшие условия. Базовая скидка по программе составляет 20% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальнего Востока – 25%. Ею могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники спецоперации и члены их семей, клиенты с инвалидностью, а также семьи с детьми независимо от их количества, приобретающие автомобиль в субъектах Дальневосточного федерального округа.
Данная программа распространяется на автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн руб., которые набрали не менее 2000 баллов за локализацию. Сейчас этим требованиям соответствуют автомобили таких брендов, как Lada, УАЗ, ГАЗ, а также кроссовер «Москвич 3».
21 апреля министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что Минпромторг запланировал расширить программу льготного автокредитования, вновь включив в нее семьи с детьми.
В 2023 г. семьи с детьми исключили из программы льготного автокредитования. Список пополнили другие категории, нуждающиеся в господдержке «наиболее остро». В настоящее время льготный кредит могут оформить работники образования, медучреждений, участники и члены семей участников спецоперации, граждане с инвалидностью, семьи с ребенком, проживающие на Дальнем Востоке.