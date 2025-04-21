Программу льготного автокредитования распространят на семьи с детьми

В 2023 г. семьи с детьми исключили из программы льготного автокредитования. Список пополнили другие категории, нуждающиеся в господдержке «наиболее остро». В настоящее время льготный кредит могут оформить работники образования, медучреждений, участники и члены семей участников спецоперации, граждане с инвалидностью, семьи с ребенком, проживающие на Дальнем Востоке.