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Программу льготного автокредитования распространят на семьи с детьми

Ведомости

Минпромторг запланировал расширить программу льготного автокредитования, вновь включив в нее семьи с детьми. Об этом министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил «Коммерсанту».

«Те категории, которые у нас были раньше – учителя, врачи, участники специальной военной операции и члены их семей, – во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», – отметил глава Минпромторга.

По словам Алиханова, поручение о расширении программы дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Соответствующую инициативу выдвинул «АвтоВАЗ». По словам президента компании Максима Соколова, мера может вступить в силу до конца апреля. Было также отмечено, что Lada Iskra имеет достаточный уровень локализации для включения в программу льготного кредитования.

В 2023 г. семьи с детьми исключили из программы льготного автокредитования. Список пополнили другие категории, нуждающиеся в господдержке «наиболее остро». В настоящее время льготный кредит могут оформить работники образования, медучреждений, участники и члены семей участников спецоперации, граждане с инвалидностью, семьи с ребенком, проживающие на Дальнем Востоке.

На 2025 г. госпрограмма льготного автокредитования предусматривает дотации в размере 36 млрд руб., программа льготного лизинга – 27 млрд руб., сообщал в декабре прошлого года глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян. Базовая скидка при льготном автокредитовании составляет 20% (для жителей ДФО – 25%) от цены автомобиля с ДВС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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