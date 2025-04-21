Программу льготного автокредитования распространят на семьи с детьми
Минпромторг запланировал расширить программу льготного автокредитования, вновь включив в нее семьи с детьми. Об этом министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил «Коммерсанту».
«Те категории, которые у нас были раньше – учителя, врачи, участники специальной военной операции и члены их семей, – во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», – отметил глава Минпромторга.
По словам Алиханова, поручение о расширении программы дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Соответствующую инициативу выдвинул «АвтоВАЗ». По словам президента компании Максима Соколова, мера может вступить в силу до конца апреля. Было также отмечено, что Lada Iskra имеет достаточный уровень локализации для включения в программу льготного кредитования.
В 2023 г. семьи с детьми исключили из программы льготного автокредитования. Список пополнили другие категории, нуждающиеся в господдержке «наиболее остро». В настоящее время льготный кредит могут оформить работники образования, медучреждений, участники и члены семей участников спецоперации, граждане с инвалидностью, семьи с ребенком, проживающие на Дальнем Востоке.
На 2025 г. госпрограмма льготного автокредитования предусматривает дотации в размере 36 млрд руб., программа льготного лизинга – 27 млрд руб., сообщал в декабре прошлого года глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян. Базовая скидка при льготном автокредитовании составляет 20% (для жителей ДФО – 25%) от цены автомобиля с ДВС.