Объем выданных автокредитов в сентябре упал на 23%

Ведомости

В сентябре банки выдали 132 000 автокредитов. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2024 г., и на 10,5% больше, чем в августе 2025 г. (119 400 кредитов). Об этом сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.

Объем автокредитов на новые автомобили составил 83 000 единиц. На автомобили с пробегом выдано 49 000 кредитов. Суммарный денежный объем автокредитования в сентябре снизился на 20% по сравнению с годом ранее и составил почти 200 млрд руб. В то же время показатель вырос на 16% в сравнении с августом 2025 г. (173 млрд руб.).

Средняя ставка по кредитам на новые автомобили в сентябре сохранилась на уровне июля – августа (10,2%), на машины с пробегом – снизилась на 23,6%. Уровень одобрения кредитных заявок составил 41% по новым автомобилям и 29% по машинам с побегом. Средний размер кредита на покупку нового автомобиля в среднем составил 1,51 млн руб., машины с пробегом – 1,32 млн руб.

По данным «Автостата», с января по сентябрь 2025 г. в России реализовано 895 923 новых легковых автомобиля, что на 22% меньше по сравнению с таким же периодом 2024 г.

Наиболее продаваемой маркой в стране остается Lada. По результатам трех кварталов она заняла долю рынка в 26,5%. В общей сложности за девять месяцев продано 237 706 машин этой марки (падение на 25% к аналогичному периоду 2024 г.).

