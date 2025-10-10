Объем выданных автокредитов в сентябре упал на 23%

В сентябре банки выдали 132 000 автокредитов. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2024 г., и на 10,5% больше, чем в августе 2025 г. (119 400 кредитов). Об этом сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.