Минпромторг проработает отсрочку новых правил утильсбора для иномарок

Минпромторг проработает отсрочку новых правил утильсбора для иномарокОна может быть введена для автомобилей, купленных в августе – октябре
Соответствующее поручение первый вице-премьер Денис Мантуров дал после обращения организации «Деловая Россия». Ее представители просили перенести дату вступления в силу новых правил расчета сбора в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей.
«Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам», – говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.
В сентябре Минпромторг сообщил о намерении изменить с 1 ноября 2025 г. методику расчета утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей (категория М1). Отмечалось, что начисление сбора будет привязано к мощности двигателя выпускаемого в обращение транспортного средства. Для снижения вероятности некорректных расчетов базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя автомобиля, а коэффициент – на основании данных о мощности машины. Для физлиц, ввозящих машину в Россию для личного пользования, предложено сохранить льготные коэффициенты на автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с. (3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за машину старше трех лет).
Глава «Деловой России» Алексей Репик в своем обращении к Мантурову отметил, что новые правила расчета утилизационного сбора, вступающие в силу с 1 ноября, поддержат официальных автодилеров и защитят потребителей от «серых» схем импорта. При этом он обратил внимание на обеспокоенность бизнеса и покупателей в связи с тем, что эти изменения принимаются в неоднозначный для автомобильного рынка период. В письме указывалось, что многие договоры на покупку иномарок, подпадающие под льготный коэффициент по действующим правилам, были заключены уже после публикации проекта постановления на портале regulation.gov.ru, несмотря на заранее объявленные сроки введения новых норм.