Минпромторг проработает отсрочку новых правил утильсбора для иномарок

Глава «Деловой России» Алексей Репик в своем обращении к Мантурову отметил, что новые правила расчета утилизационного сбора, вступающие в силу с 1 ноября, поддержат официальных автодилеров и защитят потребителей от «серых» схем импорта. При этом он обратил внимание на обеспокоенность бизнеса и покупателей в связи с тем, что эти изменения принимаются в неоднозначный для автомобильного рынка период. В письме указывалось, что многие договоры на покупку иномарок, подпадающие под льготный коэффициент по действующим правилам, были заключены уже после публикации проекта постановления на портале regulation.gov.ru, несмотря на заранее объявленные сроки введения новых норм.