Минпромторг изменит порядок начисления утильсбора на легковые автомобили

Минпромторг изменит порядок начисления утильсбора на легковые автомобилиКоэффициент сбора привяжут к мощности транспортного средства
Минпромторг планирует изменить с 1 ноября 2025 г. методику расчета утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей (категория М1). Об этом говорится в сообщении ведомства 12 сентября. Начисление сбора будет привязано к мощности двигателя выпускаемого в обращение транспортного средства.
Чтобы снизить вероятность некорректных расчетов, базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя автомобиля, а коэффициент — на основании данных о мощности машины, следует из сообщения Минпромторга.
Взимание утильсбора в России регламентируется постановлением правительства № 1291. Изначально его брали только с импортных машин, но с 2014 г. распространили и на местных производителей. Для автозаводов в России предусмотрены промышленные субсидии, официально не связанные с утильсбором, но фактически его компенсирующие. Размер получаемых заводом субсидий зависит от уровня локализации. Размер утильсбора на конкретный вид техники рассчитывается исходя из базовой ставки и коэффициента.
На данный момент в отношении легковых автомобилей установлены коэффициенты расчета суммы утильсбора в зависимости от объема двигателя и года выпуска. Базовая ставка сбора является фиксированной и для легковых машин составляет 20 000 руб. Сейчас все большим спросом пользуются транспортные средства с небольшими объемами двигателя, включая гибриды, поэтому расчет сбора на основании объема двигателя теряет актуальность, отмечает Минпромторг.
При этом для физлиц, которые ввозят автомобили в Россию для личного пользования, сохранят льготные коэффициенты на самые востребованные категории транспортных средств мощностью до 160 л. с. — 3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за автомобиль старше трех лет. Согласно данным оператора системы электронных паспортов, такие автомобили составляют около 88% от всего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет.
Такое решение Минпромторг принял в соответствии с обращением ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР). Соответствующее письмо за подписью председателя совета ассоциации ОАР, гендиректора «Камаза» Сергея Когогина, президента группы «ГАЗ» Вадима Сорокина и гендиректора «Соллерса» Николая Соболева было направлено на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова в начале сентября, писал «Интерфакс».
В письме ОАР указывалось, что утильсбор для бюджетного Changan Alsvin (мощностью 98 л.с. и объемом двигателя 1,48 л), BMW X3 (мощностью 255 л.с. и объемом двигателя 1,99 л) и гибрида Aito M9 мощностью 496 л.с. одинаково равен 677 400 руб.
В связи с этим выросла доля физлиц, которые импортируют, в том числе, дорогостоящие люксовые автомобили с небольшим объемом турбодвигателя, а также с электро- и гибридными силовыми установками. По оценке ОАР, доля ввезенных таким способом автомобилей выросла с 1-50% в 2024 г. до 50-70% и более в 2025 г.
Представители «Камаза», Sollers и «АвтоВАЗа» от комментариев отказались. В пресс-службе группы ГАЗ уточнили, что позиция компании уже изложена в совместном письме ОАР.
Правительство в прошлом году приняло долгосрочную программу индексации утильсбора на срок до 2030 г. В ее рамках в 2024 г. на популярную категорию новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л сбор вырос на 85% до 556 200 руб., а с 1 января 2025 г. – до 667 400 руб. (+20%). К 2030 г. утильсбор на эту категорию машин вырастет до 1,17 млн руб.
В результате изменения механизма расчета утилизационного сбора в отношении импортируемых в Россию авто их доля на рынке будет сокращаться, а дилеры продолжат переориентировать свой портфель в пользу официально представленных брендов, считает эксперт автомобильного рынка Денис Гаврилов. Перед вступлением новых правил в силу и еще несколько месяцев после их введения можно ожидать всплеск продаж официально не представленных брендов, отмечает он.
Вместе с сокращением премиальных и высокомаржинальных импортируемых автомобилей под дополнительной защитой государства могут оказаться производимые в России легковые машины, полагает эксперт «Автостат инфо» Александр Климнов.