Минпромторг изменит порядок начисления утильсбора на легковые автомобили

Правительство в прошлом году приняло долгосрочную программу индексации утильсбора на срок до 2030 г. В ее рамках в 2024 г. на популярную категорию новых легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л сбор вырос на 85% до 556 200 руб., а с 1 января 2025 г. – до 667 400 руб. (+20%). К 2030 г. утильсбор на эту категорию машин вырастет до 1,17 млн руб.