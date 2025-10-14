Тестирование новых беспилотных грузовиков запланировано на 2026 год

1 октября «Ведомости» писали, что Минтранс подготовил проект закона, регулирующего правила эксплуатации и зоны ответственности в сфере беспилотного транспорта (высокоавтоматизированных транспортных средств, ВАТС). По словам источника, в частности, если раньше шла речь о том, что в случае ДТП могут быть виноваты только водители или производители, то в новой версии проекта говорится о более широком круге лиц, между которыми будет распределена ответственность.