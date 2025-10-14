Тестирование новых беспилотных грузовиков запланировано на 2026 год
Создание и тестирование опытного образца абсолютно беспилотных грузовиков запланировано в России на 2026 г., пишут «РИА Новости» в своем Telegram-канале со ссылкой на правительство РФ.
Кабмин утвердил план по внедрению на российских дорогах транспортных средств пятого уровня автоматизации – полностью беспилотных грузовиков. Решение было принято на совещании по развитию беспилотного транспорта, которое провел вице-премьер Виталий Савельев.
Новый этап развития подразумевает создание правовой базы, тестирование технологий и подготовку концепции рынка беспилотных грузоперевозок до 2035 г. Согласно плану, до конца 2026 г. будут созданы новые маршруты для беспилотных машин и запущена система цифровых двойников дорог. В их число войдет трасса М-12 «Восток».
В настоящее время по трассам страны уже курсируют 90 грузовиков третьего уровня автоматизации.
Кабмин поручил Минтрансу и заинтересованным ведомствам разработать законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ, по плану, будет внесен в правительство в I квартале следующего года.
1 октября «Ведомости» писали, что Минтранс подготовил проект закона, регулирующего правила эксплуатации и зоны ответственности в сфере беспилотного транспорта (высокоавтоматизированных транспортных средств, ВАТС). По словам источника, в частности, если раньше шла речь о том, что в случае ДТП могут быть виноваты только водители или производители, то в новой версии проекта говорится о более широком круге лиц, между которыми будет распределена ответственность.