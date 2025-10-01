Минтранс определился с ответственностью за ДТП с беспилотниками

В экспериментах участвует 14 компаний, пройдено более 23 млн км, совершено свыше 100 000 поездок в такси и промежуточные итоги ЭПР свидетельствуют о надежности и безопасности технологии, подчеркивает Волошин. Так, например, с 14 июня 2023 г. по 1 сентября 2025 г. грузовики Natcar перевезли 670 000 куб. м груза и выполнили 7850 рейсов. Всего в проекте компания задействовала 18 ВАТС на базе «Камаз К5». Тягачи Navio за этот же период перевезли 130 000 т груза и довели общее число ВАТС до 45 единиц.