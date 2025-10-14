Минпромторг пообещал учесть сроки поставки авто при отсрочке нового утильсбора
Минпромторг учтет сроки поставки и оплаты заказанных авто из разных стран при отсрочке новых правил утилизационного сбора. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
«Некоторые граждане заказывали и в Европе, некоторые даже и в США автомобили, поэтому для них, конечно, сроки доставки могут быть несколько больше – с учётом того, что мера по пересмотру этого сбора была объявлена 12 сентября», – отметил он.
Алиханов заверил, что Минпромторг будет учитывать эти факторы при отсрочке утильсбора.
14 октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что поручил Минпромторгу предложить возможные меры по отсрочке изменений на месяц. Мантуров также указывал, что больше всего вопросов вызвали машины, которые находятся на таможенной очистке или в транзите.
Указанное поручение Мантуров дал после обращения к нему организации «Деловая Россия». Ее представители просили перенести дату вступления в силу новых правил расчета сбора в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей.
Согласно нынешнему правилу, методику расчета утильсбора в отношении легковых автомобилей (категория М1) должны поменять с 1 ноября. Начисление будет связано с мощностью двигателя транспортного средства. При этом базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины. Льготные коэффициенты на автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с. (3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за машину старше трех лет) должны остаться для тех, кто ввозит машину в Россию для использования в личных целях.