Мантуров пообещал не создавать для населения сложностей с утильсбором

Мантуров пообещал не создавать для населения сложностей с утильсборомЕго могут перенести на 1 декабря
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров выразил уверенность в том, что население России не столкнется со сложностями из-за новых правил расчета утильсбора на автомобили. Он также поручил Минпромторгу предложить возможные меры по отсрочке изменений на месяц. Об этом Мантуров заявил на сессии в Госдуме.
«Я уже дал поручение [главе Минпромторга] Антону Андреевичу [Алиханову] и Минпромторгу рассмотреть возможность на предмет перенесения на месяц срока введения этого решения. Я уверен, что мы найдем оптимальный вариант <...>. Поэтому мы, естественно, не создадим сложности для населения», – сказал Мантуров.
Он объяснил, что больше всего вопросов вызвали машины, которые находятся на таможенной очистке или в транзите. Указанное поручение Мантуров дал после обращения к нему организации «Деловая Россия». Ее представители просили перенести дату вступления в силу новых правил расчета сбора в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей.
12 сентября Минпромторг сообщил, что намерен с 1 ноября 2025 г. поменять в России методику расчета утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей (категория М1). По данным ведомства, начисление будет связано с мощностью двигателя транспортного средства. При этом базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины. Льготные коэффициенты на автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с. (3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за машину старше трех лет) должны остаться для тех, кто ввозит машину в Россию для использования в личных целях.