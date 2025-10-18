Газета
Минпромторг опроверг сообщения об отсрочке нового механизма утильсбора

Ведомости

Данные об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, являются фейком. Об этом заявили в Минпромторге РФ, передает «РИА Новости».

«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, новые правила по утильсбору на авто не затронут импортеров, оплативших его до вступления в силу новой нормы.

В сентябре Минпромторг сообщил о намерении изменить с 1 ноября 2025 г. методику расчета утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей (категория М1). Начисление будет связано с мощностью двигателя транспортного средства. При этом базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины. Льготные коэффициенты на автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с. (3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за машину старше трех лет) должны остаться для тех, кто ввозит машину в Россию для использования в личных целях.

14 октября министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что Минпромторг учтет сроки поставки и оплаты заказанных авто из разных стран при отсрочке новых правил утильсбора.

