Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

«АвтоВАЗ» планирует к 2027 году увеличить экспорт авто до 30 000

Ведомости

«АвтоВАЗ» намерен к 2027 г. увеличить экспорт автомобилей и машинокомплектов до более чем 30 000 единиц. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт».

По его данным, в этом году объем поставок превысит 20 000 автомобилей и машинокомплектов.

«Мы не снижаем экспортные отгрузки, несмотря на негативные макрофинансовые факторы, и планируем продолжать наращивание объемов. В 2027 г. рассчитываем выйти на экспорт выше 30 000 единиц», – заявил Соколов (цитата по ТАСС).

2 октября компания сообщала, что не намерена менять ценовую политику. 25 сентября «АвтоВАЗ» подтвердил планы по выпуску в 2025 г. более 300 000 автомобилей Lada и допустил расширение производственной программы на 2026 г. до 500 000–600 000 машин.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь