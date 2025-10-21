«АвтоВАЗ» планирует к 2027 году увеличить экспорт авто до 30 000

«АвтоВАЗ» намерен к 2027 г. увеличить экспорт автомобилей и машинокомплектов до более чем 30 000 единиц. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт».