«АвтоВАЗ» планирует к 2027 году увеличить экспорт авто до 30 000
«АвтоВАЗ» намерен к 2027 г. увеличить экспорт автомобилей и машинокомплектов до более чем 30 000 единиц. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт».
По его данным, в этом году объем поставок превысит 20 000 автомобилей и машинокомплектов.
«Мы не снижаем экспортные отгрузки, несмотря на негативные макрофинансовые факторы, и планируем продолжать наращивание объемов. В 2027 г. рассчитываем выйти на экспорт выше 30 000 единиц», – заявил Соколов (цитата по ТАСС).
2 октября компания сообщала, что не намерена менять ценовую политику. 25 сентября «АвтоВАЗ» подтвердил планы по выпуску в 2025 г. более 300 000 автомобилей Lada и допустил расширение производственной программы на 2026 г. до 500 000–600 000 машин.