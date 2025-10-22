«АвтоВАЗ» отзывает 8000 Lada Xray для дооснащения

В ведомстве напомнили, что временный выпуск автомобилей, не оснащенных СВЭОС был предусмотрен решением комиссии Таможенного союза. Такие машины должны быть дооснащены устройством или системой вызова экстренных оперативных служб до 31 декабря 2027 г. Подчеркивается, что все работы в рамках кампании будут для владельцев автомобилей бесплатными.