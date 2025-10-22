«АвтоВАЗ» отзывает 8000 Lada Xray для дооснащения
«АвтоВАЗ» отзывает 8209 автомобилей Lada Xray, выпущенных с 8 октября 2021 г. по 29 апреля 2022 г. Это требуется в рамках программы по плановому дооснащению данных машин блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), сообщает Росстандарт.
Под действие программы подпадают Lada Xray с VIN-кодами согласно приложению.
В ведомстве напомнили, что временный выпуск автомобилей, не оснащенных СВЭОС был предусмотрен решением комиссии Таможенного союза. Такие машины должны быть дооснащены устройством или системой вызова экстренных оперативных служб до 31 декабря 2027 г. Подчеркивается, что все работы в рамках кампании будут для владельцев автомобилей бесплатными.
Представители «АвтоВАЗа» уведомят автовладельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для сервисных работ.
21 октября президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал о намерении к 2027 г. увеличить экспорт автомобилей и машинокомплектов до более чем 30 000 единиц. По его сведениям, в 2025 г. объем поставок превысит 20 000 автомобилей и машинокомплектов.