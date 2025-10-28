Газета
Водителей будут штрафовать за езду с номерами без флага России

Ведомости

Езда на автомобилях с номерами, на которых отсутствует флаг Российской Федерации, будет приравниваться к управлению транспортным средством с нестандартными номерами. Об этом пишет ТАСС.

Штраф за нарушение – 500 руб. по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. Правило касается только номеров, выданных после 1 января 2025 г. На автомобили, зарегистрированные ранее этой даты, новые требования не распространяются.

До 2025 г. флаг на номерах был необязателен. Автовладельцы могли получить в ГАИ сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в специализированной организации.

В 2024 г. занимавший тогда пост председателя комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн говорил, что мера с флагом на номерах станет частью «патриотического вектора развития страны».

