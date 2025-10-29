Toyota провела тайную встречу с российскими дилерами
Toyota провела тайную встречу с крупными российскими дилерами для обсуждения послепродажного обслуживания действующих клиентов, сообщил Autonews.ru со ссылкой на представителя сети.
В ООО «Тойота Мотор» подтвердили, что японская компания проводит регулярные встречи и конференции. Однако возобновлять поставки в Россию Toyota пока не планирует, сообщили в российском представительстве.
При этом экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев рассказал изданию, что Toyota уже провела несколько дилерских конференций и лоббирует экспорт своих машин через Китай.
Автомобильная компания заморозила свою деятельность в России в начале 2022 г. Машины марки Toyota дилеры привозят по схеме параллельного импорта.
19 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил «Ведомостям», что на бывшем заводе Toyota в городе в 2026 г. перезапустят производство автомобилей. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнил, что в 2026 г. будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.