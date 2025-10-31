Мантуров: изменения утильсбора существенно не влияют на цены российских авто
Корректировка утилизационного сбора не приводит к заметному росту цен на российские автомобили благодаря предоставлению субсидий отечественным производителям. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
«В части доступности отечественных автомобилей – мы всегда обращаем внимание, что корректировка утильсбора не оказывает существенного влияния на их стоимость, поскольку мы предоставляем нашим производителям комплекс промышленных субсидий», – пояснил Мантуров.
По словам первого вице-премьера, у правительства нет цели закрыть рынок для конкуренции. Власти понимают, что отсутствие конкуренции затормозит развитие отечественных автопроизводителей.
Мантуров также заявил, что обновленные правила утильсбора стимулировали переговоры России с новыми зарубежными партнерами по автопрому.
Утилизационный сбор уплачивается за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство и направлен на финансирование его последующей переработки. Для российских производителей действует механизм компенсации, размер которой зависит от степени локализации производства.
31 октября Минпромторг предложил перенести вступление в силу новых правил расчета утильсбора с 1 ноября 2025 г. на 1 декабря 2025 г. Министерство объяснило это необходимостью защитить интересы потребителей, которые могли столкнуться с задержками поставок автомобилей.