Мантуров: изменения утильсбора существенно не влияют на цены российских авто

Он отметил, что после двух индексаций утильсбора у официальных дилеров не было резкого роста цен. В качестве примера Мантуров привел «Рольф» и «Авилон», где среднее снижение стоимости автомобилей с 2024 по 2025 г. составило 4–4,7%.