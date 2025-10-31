Срок новых правил утильсбора будет перенесен на декабрь

Срок новых правил утильсбора будет перенесен на декабрьМинпромторг объяснил отсрочку по их введению обеспечением интересов россиян
Минпромторг РФ предложил изменить срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора на автомобили и перенести его на 1 декабря 2025 г. (с 1 ноября 2025 г. ранее). Проект соответствующего постановления уже внесен в правительство, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Минпромторга, перенос необходим, чтобы обеспечить интересы россиян, которые могли «столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств». Речь идет в том числе о случаях, когда граждане оформляли заказ на автомобиль с мощностью двигателя свыше 160 л. с. и оплачивали его уже после публикации проекта акта с новыми параметрами.
18 октября в ведомстве отмечали, что данные об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, являются фейком. Там напомнили, что новые правила по утильсбору на авто не затронут импортеров, оплативших его до вступления в силу новой нормы.
Методика расчета утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей (категория М1) должна была измениться с 1 ноября 2025 г. Начисление будет связано с мощностью двигателя транспортного средства. При этом базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины.