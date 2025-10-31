Срок новых правил утильсбора будет перенесен на декабрь

По данным Минпромторга, перенос необходим, чтобы обеспечить интересы россиян, которые могли «столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств». Речь идет в том числе о случаях, когда граждане оформляли заказ на автомобиль с мощностью двигателя свыше 160 л. с. и оплачивали его уже после публикации проекта акта с новыми параметрами.