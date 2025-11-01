Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора

Минпромторг внес в кабмин проект о переносе срока вступления в силу новых правил расчета утильсбора на автомобили 31 октября. Изначально правило должно было начать действовать с 1 ноября. Министерство пояснило, что перенос связан с необходимостью обеспечить интересы россиян, которые могли «столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств».