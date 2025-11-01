Правительство утвердило новые правила расчета утильсбораОни начнут действовать с 1 декабря
Правительство утвердило новые правила расчета утильсбора на легковые авто, следует из постановления правительства. Они вступят в силу 1 декабря 2025 г.
Изменения вводят в механику расчета утильсбора на легковые автомобили дополнительные показатели. По ним базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
Власти сохранят льготные коэффициенты для машин с двигателем мощностью до 160 л.с., которые в РФ ввозят физлица для личного пользования.
Минпромторг внес в кабмин проект о переносе срока вступления в силу новых правил расчета утильсбора на автомобили 31 октября. Изначально правило должно было начать действовать с 1 ноября. Министерство пояснило, что перенос связан с необходимостью обеспечить интересы россиян, которые могли «столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств».
Целью утильсбора для правительства является не закрытие рынка, утверждал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он говорил, что иностранные инвесторы считают важным ликвидацию каналов серого импорта в стране при принятии решений, но в кабмине понимают, что развитие российских автопроизводителей будет замедлено из-за отсутствия конкуренции.
Сейчас в отношении легковушек установлены коэффициенты расчета суммы утильсбора в зависимости от объема двигателя и года выпуска. Базовая ставка сбора является фиксированной и для легковых машин составляет 20 000 руб.