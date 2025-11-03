Tesla столкнулась с резким падением продаж в Европе

Наиболее сильное снижение зафиксировано в Швеции, где в октябре было зарегистрировано всего 133 новых электромобиля Tesla – на 89% меньше, чем годом ранее. В Норвегии и Нидерландах продажи упали примерно наполовину, а в Испании – почти на треть.