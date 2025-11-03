Tesla столкнулась с резким падением продаж в Европе
Продажи автомобилей Tesla в Европе резко сократились, компания Илона Маска переживает один из самых серьезных спадов на европейском рынке, сообщает Bloomberg.
Наиболее сильное снижение зафиксировано в Швеции, где в октябре было зарегистрировано всего 133 новых электромобиля Tesla – на 89% меньше, чем годом ранее. В Норвегии и Нидерландах продажи упали примерно наполовину, а в Испании – почти на треть.
Единственным исключением стала Франция, где регистрация автомобилей Tesla в октябре выросла на 2,4%. Однако, как отмечает Bloomberg, это не компенсировало падение продаж на 47% годом ранее. В целом за первые десять месяцев 2025 г. число регистраций новых авто Tesla в Европе снизилось примерно на 30%.
На американском рынке ситуация противоположная: компания сообщила о рекордных продажах в III квартале – главным образом благодаря спросу со стороны покупателей, стремившихся воспользоваться налоговыми льготами на электромобили в размере $7500, срок действия которых истек в сентябре.
В Европе спад продолжается уже несколько кварталов. Аналитики связывают его со старением модельного ряда, а также с негативной реакцией части потребителей на политические заявления Маска и его сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа.
Ранее руководство Tesla объясняло слабые показатели в начале года временными трудностями, связанными с переходом на обновленную версию Model Y. Однако, несмотря на возобновление поставок, продажи на многих европейских рынках продолжают снижаться.
В Германии регистрация электромобилей в целом выросла на 38% за девять месяцев по сентябрь, тогда как продажи Tesla за тот же период сократились наполовину.