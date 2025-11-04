Китайская XPeng начала производство автомобилей с летающим модулем

В марте генеральный директор XPeng Хэ Сяопэн говорил, что компания может запустить массовое производство летающих автомобилей в 2026 г. Планы основаны на мерах поддержки, установленных властями КНР. Согласно плану экономического и социального развития КНР по текущему году, власти расширят сферы применения низковысотных летательных аппаратов.