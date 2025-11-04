Китайская XPeng начала производство автомобилей с летающим модулем
Китайская компания XPeng Arridge (ранее называлась AeroHT) начала пробное производство автомобилей с летающим модулем Land Aircraft Carrier (LAC) на своем заводе в Гуанчжоу. Это следует из заявления компании, передает ТАСС.
Завод в Гуанчжоу занимает площадь 120 000 кв. м. Планируемая годовая мощность предприятия составляет до 10 000 летательных модулей. Начальный объем производства установлен на уровне 5000 единиц. При полной загрузке завода время производства одного аппарата составит 30 минут.
Первое транспортное средство уже сошло с конвейера. Массовое производство и поставки летающих автомобилей Land Aircraft Carrier запланированы на 2026 г.
В марте генеральный директор XPeng Хэ Сяопэн говорил, что компания может запустить массовое производство летающих автомобилей в 2026 г. Планы основаны на мерах поддержки, установленных властями КНР. Согласно плану экономического и социального развития КНР по текущему году, власти расширят сферы применения низковысотных летательных аппаратов.