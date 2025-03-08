Массовое производство летающих автомобилей в Китае могут запустить в 2026 году
Китайский производитель электрокаров XPeng Motors может запустить массовое производство летающих автомобилей в 2026 г. Об этом сообщил генеральный директор компании Хэ Сяопэн.
«XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 г.», – сказал глава XPeng (цитата по «РИА Новости»).
Планы основаны на мерах поддержки, установленных властями КНР. Согласно плану экономического и социального развития КНР по текущему году, власти расширят сферы применения низковысотных летательных аппаратов. Хэ Сяопэн заявил, что XPeng может стать первой в мире компанией – массовым производителем летающих машин.
В мае 2024 г. сопрезидент Xpeng Брайан Гу сообщил телеканалу CNBC, что компания AeroHT (дочерняя компания Xpeng) намерена открыть предзаказ на летающие автомобили Land Aircraft Carrier и начать их поставки в 2026 г.