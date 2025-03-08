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Массовое производство летающих автомобилей в Китае могут запустить в 2026 году

Ведомости

Китайский производитель электрокаров XPeng Motors может запустить массовое производство летающих автомобилей в 2026 г. Об этом сообщил генеральный директор компании Хэ Сяопэн.

«XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 г.», – сказал глава XPeng (цитата по «РИА Новости»).

Планы основаны на мерах поддержки, установленных властями КНР. Согласно плану экономического и социального развития КНР по текущему году, власти расширят сферы применения низковысотных летательных аппаратов. Хэ Сяопэн заявил, что XPeng может стать первой в мире компанией – массовым производителем летающих машин.

В мае 2024 г. сопрезидент Xpeng Брайан Гу сообщил телеканалу CNBC, что компания AeroHT (дочерняя компания Xpeng) намерена открыть предзаказ на летающие автомобили Land Aircraft Carrier и начать их поставки в 2026 г.

«Ведомости» в октябре 2021 г. писали, что наряду с XPeng над созданием летающих автомобилей работают ее отечественный конкурент Geely, европейский авиастроительный концерн Airbus, южнокорейская корпорация Hyundai, японская Toyota, словацкая Aeromobil, немецкая Lilium и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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