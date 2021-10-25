В Китае анонсировали летающий электромобиль за $157 000

Ранее в октябре HT Aero привлекла более $500 млн для создания летающих машин. Лид-инвесторами раунда стали венчурные фирмы IDG Capital и 5Y capital, а также сама Xpeng. Летом этого года стартап представил и испытал свой первый пассажирский двухместный летающий автомобиль под названием Voyager X2. До этого HT Aero выпускала только беспилотные демонстраторы.