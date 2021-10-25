В Китае анонсировали летающий электромобиль за $157 000
HT Aero (дочерняя компания китайского производителя электромобилей Xpeng) представила публике прототип электромобиля, способного летать и передвигаться по дорогам общего пользования. Изображения летающего электромобиля были продемонстрированы на мероприятии Xpeng Tech Day 24 октября.
Модель будет оснащена несущими винтами, которые будут складываться или раскрываться в зависимости от ситуации. В компании отметили, что к моменту начала серийного производства, которое запланировано на 2024 г., внешний вид электромобиля еще может измениться.
From supercharging to driver assist, from smart EVs to robotics. #XPengTechDay unveils the latest and the most exciting developments of mobility evolution.— XPeng Motors (@XPengMotors) October 24, 2021
Replay available at 06:00 P.M. ET Oct 24
Details: https://t.co/XAV97Lxp9Z#FutureMobility #SmartMobility pic.twitter.com/9Tnm8Z1UsI
Как пишет TechCrunch, новинка вытянется на 5,5 м в длину, а в салоне будет предусмотрен обычный руль для передвижения по дороге и рычаг для передвижения по воздуху. По словам главы компании Хэ Сяопэна, стоимость электромобиля составит менее $157 000 (11 млн руб.).
Ранее в октябре HT Aero привлекла более $500 млн для создания летающих машин. Лид-инвесторами раунда стали венчурные фирмы IDG Capital и 5Y capital, а также сама Xpeng. Летом этого года стартап представил и испытал свой первый пассажирский двухместный летающий автомобиль под названием Voyager X2. До этого HT Aero выпускала только беспилотные демонстраторы.
Наряду с XPeng над созданием летающих автомобилей работают ее отечественный конкурент Geely, европейский авиастроительный концерн Airbus, южнокорейская корпорация Hyundai, японская Toyota, словацкая Aeromobil, немецкая Lilium и другие. В России также ведутся испытания прототипа летающего авто, получившего название «Циклокар», при участии Фонда перспективных исследований и Института теплофизики Сибирского отделения РАН. Полеты первого полноразмерного прототипа запланированы на 2022 г.