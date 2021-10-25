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В Китае анонсировали летающий электромобиль за $157 000

Ведомости

HT Aero (дочерняя компания китайского производителя электромобилей Xpeng) представила публике прототип электромобиля, способного летать и передвигаться по дорогам общего пользования. Изображения летающего электромобиля были продемонстрированы на мероприятии Xpeng Tech Day 24 октября.

Модель будет оснащена несущими винтами, которые будут складываться или раскрываться в зависимости от ситуации. В компании отметили, что к моменту начала серийного производства, которое запланировано на 2024 г., внешний вид электромобиля еще может измениться.

Как пишет TechCrunch, новинка вытянется на 5,5 м в длину, а в салоне будет предусмотрен обычный руль для передвижения по дороге и рычаг для передвижения по воздуху. По словам главы компании Хэ Сяопэна, стоимость электромобиля составит менее $157 000 (11 млн руб.).

Ранее в октябре HT Aero привлекла более $500 млн для создания летающих машин. Лид-инвесторами раунда стали венчурные фирмы IDG Capital и 5Y capital, а также сама Xpeng. Летом этого года стартап представил и испытал свой первый пассажирский двухместный летающий автомобиль под названием Voyager X2. До этого HT Aero выпускала только беспилотные демонстраторы.

Наряду с XPeng над созданием летающих автомобилей работают ее отечественный конкурент Geely, европейский авиастроительный концерн Airbus, южнокорейская корпорация Hyundai, японская Toyota, словацкая Aeromobil, немецкая Lilium и другие. В России также ведутся испытания прототипа летающего авто, получившего название «Циклокар», при участии Фонда перспективных исследований и Института теплофизики Сибирского отделения РАН. Полеты первого полноразмерного прототипа запланированы на 2022 г.

Ранее по теме: В России создают запретные зоны для беспилотных автомобилей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных