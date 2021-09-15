В России создают запретные зоны для беспилотных автомобилей

Участники рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере «Автонет», сформированной первым вице-премьером Андреем Белоусовым, на следующей неделе планируют рассмотреть вопрос об установке в России запретных зон для движения высокоавтоматизированных транспортных средств. Об этом сообщил «Ведомостям» один из участников рабочей группы, эту информацию подтвердил федеральный чиновник, участвующий в выработке правил для автономного транспорта.