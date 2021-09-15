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В России создают запретные зоны для беспилотных автомобилей

Сначала планируется ограничить проезд высокоавтоматизированного транспорта у Кремля
Владислав Новый
Технически регулировать запрет на въезд автономных машин в отдельные зоны будет легко / Евгений Разумный / Ведомости

Участники рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере «Автонет», сформированной первым вице-премьером Андреем Белоусовым, на следующей неделе планируют рассмотреть вопрос об установке в России запретных зон для движения высокоавтоматизированных транспортных средств. Об этом сообщил «Ведомостям» один из участников рабочей группы, эту информацию подтвердил федеральный чиновник, участвующий в выработке правил для автономного транспорта.

Вопрос включен в повестку совещания Минтрансом, хотя инициатива исходит из ФСБ, пояснил один из собеседников «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных