«Яндекс» протестирует беспилотное такси в московском районе Ясенево

В анкете пользователю нужно указать, есть ли ему 18 лет, оставить свой номер телефона и адрес электронной почты. Также нужно ответить на вопросы о том, как часто пользователь бывает в районе Ясенево, какими маршрутами передвигается по району, с кем планирует ездить на такси. В конце анкеты клиента просят рассказать о себе: где учится, где и кем работает, а также почему хочет попробовать беспилотное такси.