«Яндекс» протестирует беспилотное такси в московском районе Ясенево
Компания «Яндекс» объявила о планах начать тестирование беспилотного такси в московском районе Ясенево. Масштабное тестирование беспилотников на улицах Москвы «Яндекс» начал еще во 2019 г. По данным компании, автомобили будут возить пассажиров в районе Ясенево на юге столицы, в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк».
В «Яндексе» рассказали, что на первом этапе воспользоваться беспилотным такси сможет ограниченное число людей. Чтобы протестировать такое такси в числе первых, пользователи могут заполнить анкету на сайте.
В анкете пользователю нужно указать, есть ли ему 18 лет, оставить свой номер телефона и адрес электронной почты. Также нужно ответить на вопросы о том, как часто пользователь бывает в районе Ясенево, какими маршрутами передвигается по району, с кем планирует ездить на такси. В конце анкеты клиента просят рассказать о себе: где учится, где и кем работает, а также почему хочет попробовать беспилотное такси.
В сентябре прошлого года «Яндекс» выделил направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Ранее это направление входило в совместное предприятие «Яндекса» и Uber – «Яндекс.Такси», 38% которого принадлежало Uber.
31 августа «Яндекс» сообщил, что полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и в беспилотниках. Сделку должны закрыть до конца года, ее сумма оценена в $1 млрд. «Яндекс» выкупит у Uber 4,5% акций, его доля в совместном предприятии вырастет до 71%. В течение двух лет компания может консолидировать все предприятие.
Беспилотники «Яндекса» созданы на базе Hyundai Sonata. За год компания вывела на дороги общего пользования в России и США около 100 таких машин, часть флота предназначена для сервиса беспилотных такси в Иннополисе (Татарстан). В декабре прошлого года «Сбер» также начал тестировать свои беспилотники на дорогах Москвы.
С 2018 г. испытывать беспилотники на дорогах общего пользования можно в Москве и Татарстане. В марте 2020 г. правительство расширило список таких территорий. В него вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области, а также Краснодарский край, Чувашия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 г.